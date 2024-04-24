إقفال شارع المصارف غدا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب

تعتزم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان إغلاق شارع المصارف بالكامل يوم غدٍ الخميس 25 أبريل 2024، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا وحتى انتهاء جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

وفقًا لإعلان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، ستعقد جلسة تشريعية عامة في مجلس النواب يوم غدٍ الخميس لمناقشة وإقرار القوانين المُدرَجة على جدول الأعمال. ونظرًا لهذا الحدث، فسيتم إغلاق شارع المصارف بالكامل أثناء فترة انعقاد الجلسة، ابتداءً من الساعة 7:00 صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال.

تهيب المديرية بالمواطنين بأخذ العلم بهذا الإغلاق المؤقت والالتزام بتوجيهات قوى الأمن الداخلي، واتباع الإرشادات المرورية الموضوعة في المنطقة، لتسهيل حركة المرور وتفادي الازدحامات المرورية.

يأتي هذا الإجراء في إطار الإجراءات الأمنية المعتادة لضمان سلامة وسلسة تنفيذ أعمال الجلسات التشريعية وتأمين الحياة العامة في المنطقة المشمولة بالإغلاق.