إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي لمؤسسة الكهرباء لثلاثة أيام

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه سيتم إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي التي تضم دوائر بيروت والشياح وانطلياس وتعقيمها أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الواقع فيها 3 و4 و5 آب 2020.

وجاء في البيان، أنه “تبين بتاريخ 30/7/2020 أن أحد مستخدميها في دائرة الشياح مصاب بفيروس كورونا، وبتاريخ 1/8/2020 تبين وجود إصابة أخرى بين المستخدمين إضافة الى إصابة ثالثة بين الموظفين العاملين لدى إحدى شركات مقدمي الخدمات، والثلاثة على تواصل مباشر مع المستخدمين في صالة الزبائن في المبنى المركزي للمؤسسة.

بناء عليه، ومنعا لانتشار الفيروس وحفاظا على سلامة مستخدمي المؤسسة وموظفي الشركات والمواطنين، سيتم إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي التي تضم دوائر بيروت والشياح وانطلياس وتعقيمها أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الواقع فيها 3 و4 و5 آب 2020، ريثما يتم إجراء الفحوص اللازمة للمخالطين وصدور النتائج، على أن تستأنف الصالة استقبال المواطنين صباح الخميس الواقع فيه 6 آب 2020، على ضوء نتائج الفحوص وبما يتوافق مع قرار رئاسة مجلس الوزراء الرقم 137 تاريخ 27/7/2020 بشأن التدابير والإجراءات الوقائية الطارئة في بعض القطاعات لمواجهة فيروس كورونا”.