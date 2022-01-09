إقفال صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة أطباء الأسنان.. وأكثر من 1600 مقترع

بعد تخريب انتخابات نقابة أطباء الأسنان الماضية وتأجيلها، انطلقت صباح اليوم الانتخابات.

في هذا المجال، تمنت المرشحة لمنصب نقيب أطباء الأسنان ورئيسة لائحة “نقابتي ثورتي” الدكتورة إميلي حايك خلال هذه الساعة وقبل ان يتم اقفال صناديق الاقتراع في المرحلة الاولى ان يشارك الاطباء بكثافة أكثر ويختاروا نقابتي ثورتي التي عرفت بخط العمل الجدي داخل النقابة. وشددت على ضرورة محاسبة كل من أخطأ بحق النقابة.

في سياق متصل، كشفت معلومات تلفزيوني عن أنه تم إقفال أبواب بيت الطبيب بانتظار انتهاء الموجودين في الباحة الداخلية من التصويت في الجولة الاولى من إنتخابات نقابة أطباء الأسنان و”توقعات بأن يكون عدد المقترعين النهائي أقل من الذين صوتوا المرة الماضية”.

من جهتها، قالت مصادر إذاعية إن “1600 طبيب اقترع في هذه المرحلة الاولى من انتخابات نقابة اطباء الاسنان وقد اقفلت الابواب وسط تدابير مشددة من قوى الامن”.