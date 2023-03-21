إقفال صيدليات لبنان.. وسلّوم لـ "صوت بيروت": سعر الدواء بات خياليًا

بعد أن دعا مجلس نقابة صيادلة لبنان الصيدليات إلى الإقفال الفوريّ، أوضح النقيب جو سلوم أنّنا وصلنا إلى انهيار شامل طال كلّ القطاعات، فيما لم يعد المرضى قادرين على شراء دوائهم، أمام صمت ولا مبالاة من قبل المسؤولين.

نقيب الصيادلة وفي حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال”، لفت إلى أنّ الدعوة التي وجهها المجلس إلى العصيان المدني، تأتي في إطار الضغط على النقابات والاتحادات لتقوم بواجبها في ظلّ هذا الانهيار، مشيرًا إلى أنّ هناك أزمة في تسلّم الأدوية من قبل الصيدليات منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف: نحن في مواجهة مباشرة مع المرضى الذين بات سعر دوائهم خياليًا، مع الارتفاع الكبير الحاصل في الدولار، داعيًا جميع القطاعات إلى ملاقاتهم في التوجّه نحو الإضراب.

ويشار إلى أنّ مجلس نقابة صيادلة لبنان أعلن في وقت سابق اليوم، أنّه إزاء الانهيار الحاصل من دون أي مبالاة لدى المسؤولين، وبعد توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدلية بشكل شبه كلّي منذ أكثر من اسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، يدعو المجلس الصيدليات في لبنان إلى الإقفال ابتداءً من اللحظة، إلى أن يعاد تسليم الأدوية إلى الصيدلية بالصيغة والآلية أيًّا تكن، والتي يتّفق عليها المعنيّون.