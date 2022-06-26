إقفال للأسبوع الثالث.. بيان هام لهيئة إدارة السير والآليات

صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:

“عطفاً على بيان هيئة إدراة السير السابق عن استمرار إقفال أبواب مصلحة تسجيل السيرات والآليات بفعل استمرار إضراب موظفي وزارة المالية التزاماً بقرار رابطة موظفي القطاع العام، وعليه، تعلن هيئة إدارة السير عن إقفال أبوابها للأسبوع الثالث على التوالي بفعل استمرار إضراب موظفي المالية التزاماً بقرار رابطة موظفي القطاع العام.

وتعتذر عن استقبال كافة أنواع المعاملات باستثناء إجراء امتحانات السوق المحدّدة سابقاً في كافة المراكز لمنع تراكمها، على أن يصدر بيان حول ظروف العمل للأسبوع المقبل في حينه”.