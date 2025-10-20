إقفال محال بيع ألبان وأجبان بالشمع الأحمر

قامت مصلحة الاقتصاد في الشمال بإقفال أحد محال بيع الألبان والأجبان في منطقة جبل محسن – طرابلس، بعد أن تبيّن أنه غير ملتزم بأدنى معايير النظافة والسلامة الغذائية، وذلك باشراف رئيسة المصلحة لمى علم الدين، في إطار متابعتها اليومية وجولاتها الرقابية على المؤسسات الغذائية في مختلف مناطق الشمال.

وجرى تنظيم محضر ضبط بالمخالفة، وإقفال المحل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وصحة المستهلكين.

واكدت مصلحة الاقتصاد في الشمال “استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حرصا على تأمين سلامة الغذاء وحماية المستهلك في جميع مناطق الشمال”.