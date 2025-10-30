الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
إقفال محلات لسوريين في الشمال.. إليكم التفاصيل

نفّذت دورية من الأمن العام – مركز الضنية الإقليمي، بالتنسيق مع مكتب معلومات الأمن العام في الشمال وبإشراف القضاء المختص، حملة ميدانية في بلدة سير في قضاء الضنية، أقفلت خلالها محلّين تجاريين يديرهما أجانب من الجنسية السورية لمخالفتهم نظامي الإقامة والعمل.

وشُمّع محل لتصليح الدراجات النارية وآخر للحلاقة الرجالية، وذلك في إطار جهود الأمن العام لمكافحة المخالفات وتنفيذ القوانين المرعية في مختلف المناطق اللبنانية، حرصاً على تنظيم اليد العاملة الأجنبية وضبط أوضاع المؤسسات غير الشرعية.

كما وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّه بعد ورود العديد من الشكاوى، قام فريق مشترك من مصالح الاقتصاد والصحّة والزراعة بالكشف الميداني والفني على أحد المسالخ في محلة جويا – دبعال، بمؤازرة جهاز أمن الدولة – المديرية الإقليمية ومكتب صور.

وتبيّن بنتيجة الجولة أنّ المسلخ لا يستوفي أدنى المعايير والشروط الصحية المطلوبة. وبناءً على إشارة المدّعي العام للجنوب القاضي زاهر حمادة، تمّ ختم المسلخ بالشمع الأحمر.

