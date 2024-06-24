إقفال محل لبيع مواد غذائية بالشمع الأحمر

قامت دورية من مركز الزهراني الاقليمي في المديرية العامة للامن العام بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبه الجنوب، بجولة على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.

وقد تم اقفال محل لبيع المواد الغذائية في محلة العاقبية – جانب فلافل خليفة، يديره سوري بطريقه غير شرعية بالشمع الاحمر، بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي ونتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مديرية النبطية الاقليمية في أمن الدولة، بعد تلقيها خبرا نشرته بتاريخ 2024/5/27، صفحة “وينيه الدولة” ومفاده أن عمليات غش وتزوير كبيرة لأكياس النسكافيه تحصل بكل أريحية في معمل يعود لشخص من آل قبيسي في النبطية، وكذلك بعد تلقيها إخبارا من أعضاء الدائرة القانونية ل”رواد العدالة” ضد صاحب المعمل المذكور، تبين أن المعمل كائن في بلدة انصار- قضاء النبطية عائد للمدعوين ه.ق وع.ح.

وقد توجهت دورية من أمن الدولة برفقة رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية محمد بيطار وأجرت كشفا على المعمل، حيث تبين عدم وجود منتجات مزورة ومغشوشة.

وبنتيجة المتابعة للموضوع من قبل مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة، تبين لها أن هناك مستودعا عائدا للمعمل في بلدة انصار، وبنتيجة الكشف عليه تبين وجود صناديق من النسكافيه المذكورة في الفيديو الذي روج، وكميات كبيرة من الشوكولا والجيلاتين ومكعبات الماجي منتهية الصلاحية، وعليه تم ختم المعمل والمستودع بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.

وقد استدعت مديرية النبطية صاحب المعمل والعاملين فيه وباشرت إجراء التحقيقات اللازمة.