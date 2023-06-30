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إقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الأسبوع

منذ 23 ساعة
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أعلنت لجنة محمية جزر النخيل، في بيان، أنه “بناء على توجيهات وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين واستكمالاً للاتصالات التي اجراها مع وزير الداخلية ومدير المخابرات والمدعي العام البيئي، تقرر اقفال محمية جزر النخيل حتى مطلع الاسبوع المقبل، وذلك بسبب التحقيقات الجارية من قبل القضاء المختص واللجنة المعنية من قبل وزارة البيئة، لمعرفة اسباب اندلاع الحريق ظهر أمس في المحمية والذي ادى الى إحراق برج مراقبة الطيور الخشبي، وبعض الاضرار المادية الاخرى، على ان تعاود اللجنة الاعلان عن افتتاح النشاط في الجزيرة خلال ايام قليلة”.

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