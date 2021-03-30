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إقفال مصلحة الصناعة بعد تسجيل اصابة بكورونا

30 - مارس - 2021
محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة

محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قرارا قضى بإقفال مصلحة الصناعة في البقاع الكائن مركزها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، بدءا من اليوم الثلاثاء 30 آذار وحتى صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 نيسان، بعد التأّكد من إصابة أحد موظفي المصلحة بفيروس كورونا.

وأوعز أبو جودة الى رئيسة مصلحة الصحة في البقاع لارا برّاك “لمتابعة موضوع اجراء فحوص ال”PCR” لجميع الموظفين التابعين لمصلحة الصناعة في البقاع، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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