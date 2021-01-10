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إقفال مصلحة المالية في زحلة بعد ثبوت اصابتين بكورونا

منذ ساعة واحدة
كورونا

كورونا

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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قرارا قضى بإقفال مصلحة المالية في البقاع الكائن مركزها في سرايا زحلة، بدءا من يوم غد الاثنين 11 كانون الثاني الحالي حتى صباح نهار الخميس 14 منه، بعد ثبوت اصابتين إيجابيتين بفيروس كورونا بين موظفي المصلحة.

وأوعز المحافظ أبو جوده الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط “متابعة موضوع اجراء فحوص الـ “PCR” لجميع الموظفين التابعين لمصلحة المالية في البقاع وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص”.

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