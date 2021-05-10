إلتزاماً بقرار نقابة الأطباء.. مستشفيان يتوقّفان عن استقبال المرضى!

“التزاما بقرار نقابة الأطباء وتضامنا مع المراكز الطبية التي شملها قرار محكمة الاستئناف في بيروت”، أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس التوقف عن استقبال المرضى في كل أقسامه الاستشفائية والعيادات الخاصة باستثناء استقبال وعلاج الحالات الطارئة والحرجة في قسم الطوارئ ومرضى قسم العلاج الكيميائي.

توازيا، والتزاما منها بقرار نقابة الاطباء الصادر ردا على الحكم القضائي في حق مستشفى الجامعة الاميركية، يقفل المستشفى عياداته حتى إشعار آخر كما يتوقف عن استقبال المرضى، ما عدا الحالات الطارئة.

وكان نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، أعلن أمس خلال اجتماع رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات، أنه “احتجاجاً على القرار الذي أصدره القاضي ‏طارق بيطار في قضية الطفلة إيلا طنوس، تدعو نقابة الأطباء جميع الزملاء الكرام إلى إضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الواقع في 10 أيار”.

واستنكر المجتمعون “الحكم الخاطئ والجائر، الذي ينعكس سلباً على مستقبل الطبيب ويهدد الأمن الصحي للمواطن”، مطالبين بـ”إظهار الدور الإيجابي الذي يقوم به الأطباء في سبيل معالجة مرضاهم، وإكمال الدراسة التي تقوم بها لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء، ‏والعمل‏ بالتعاون مع وزارة العدل ولجنة الصحة النيابية لإيجاد حل قانوني للحكم وتحقيق العدالة للجميع”.

كما خلص الاجتماع الطارئ إلى الاتفاق على زيارة وزيرة العدل لإيجاد حل قضائي عادل والسعي لإبطال مفاعيل الحكم قضائيًا أو عبر قانون، وعقد اجتماع للجنة القضائية ولجنة التحقيقات في النقابة لمناقشة التقرير والوصول الى رأي موحد، مع إبقاء جلسات المجلس مفتوحة للمتابعة، وذلك بحسب “المركزية”.