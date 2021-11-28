إلغاء إنتخابات نقابة الأسنان

تم إلغاء انتخابات نقابة أطباء الأسنان، حيث أعلن نقيب أطباء الأسنان الحالي إلغاء انتخابات النقابة، بعد الفوضى التي حصلت خلال فرز الأصوات.

واعترض أطباء الأسنان الذين كانوا في البيال على فرز الاصوات يدويا وتم رمي 5 صناديق اقتراع على الارض والقسم الاكبر من الاصوات فيها يعود للمرشح رونالد يونس.

وطالب عدد من اطباء الاسنان بإعادة اجراء الانتخابات النقابية نظرا للفوضى الحاصلة.

وقال نقيب أطباء الأسنان روجيه ربيز في مداخلة تلفزيونية “سأدّعي على مجهول بسبب ما حصل في انتخابات النقابة وسندعو إلى انتخابات أخرى بحسب النظام الداخلي”.