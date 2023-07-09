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بعد جريمة القرنة السوداء.. بلدية بقاعكفرا تلغي الاحتفاليات لمناسبة عيد القديس شربل

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 9 - يوليو - 2023 12:54 مساءً
الاحتفالات القداسية في بقاعكفرا

الاحتفالات القداسية في بقاعكفرا

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أعلن رئيس بلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف البيان الآتي: تحسّساً من بلدية بقاعكفرا وسائر اهالي البلدة بهول جريمة القرنة السوداء وآلامها على اهالي الضحيتين الشهيدين هيثم ومالك طوق، وعلى سائر ابناء المنطقة، وتضامناً معهم وتعبيراً عن مشاعر العزاء الاخوية، تعلن بلدية بقاعكفرا إلغاء جميع مظاهر الاحتفاليات المفرحة التي درجت العادة على احيائها سنويّاً في مناسبة عيد القديس شربل، وحصر المناسبة بمحطات الصلاة والتأملات الروحية التي تتوج بالقداس الالهي الذي يترأسه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مساء السبت ١٥ تموز الجاري.

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