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إلقاء القبض على أحد المطلوبين في مغدوشة

منذ 44 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء، تقوم القطعات المختصة في الشعبة بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها في محافظة الجنوب، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين وهو المدعو: م. ع. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم محاولة قتل، مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال سلطة، ومخالفة أنظمة إدارية.

بتاريخ 4-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مكمنًا محكمًا في محلة مغدوشة نتج عنه توقيف المذكور.

أودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.

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