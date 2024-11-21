إلقاء القبض على ٤ أشخاص بعد إخبار لـ "رازي الحاج"

صدر بيان عن المكتب الإعلامي لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، جاء فيه:

“بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٤ إندلع حريق كبير في منطقة حرجية بين نابيه والربوة إستمر تقريباً لمدة أسبوع، على أثره وبتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٤ تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم ٢٣٥٤/٢٠٢٤ طالب السلطات القضائية والأمنية بالتحرّك لكشف الفاعلين وسوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على ٤ أشخاص من التابعية السورية الذين إعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص”.