إلهام سعد غادرت منزلها ولم تعد هل تعرفون عنها شيئا؟

صدر عن المديريـة العـامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البـلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

الهام نواف سعد (مواليد عام 1999، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 7-6-2021، منزلها الكائن في محلة الحارة البرانية / التبانة الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.