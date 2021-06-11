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إلهام سعد غادرت منزلها ولم تعد هل تعرفون عنها شيئا؟

11 - يونيو - 2021
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة

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صدر عن المديريـة العـامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البـلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

الهام نواف سعد (مواليد عام 1999، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ 7-6-2021، منزلها الكائن في محلة الحارة البرانية / التبانة الى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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