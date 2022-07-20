الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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إلى العاملين في القطاع العام... هذا الخبر السار إليكم

منذ 38 دقيقة
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

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وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً يقضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد، واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من اجل تمكينها سداد هذه المساعدة.

قيمة المساعدة الاجتماعية ١٠٠٪ من الراتب وتحتسب على اساس الراتب او الاجر او اساس المعاش التقاعدي على الا تقل قيمة المساعدة عن مليوني ليرة شهريا لمن في الخدمة ومليون و٧٠٠ الف للمتقاعدين وان لا تزيد عن ٦ ملايين ليرة للذين في الخدمة و٥ ملايين و١٠٠ الف ليرة للمتقاعدين.

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