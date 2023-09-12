"إلى العملاء".. المرتضى: الجيش خط أحمر

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، على حسابه عبر منصة “أكس” : “إلى السفلة العملاء المأجورين مروجي الدعاية الكاذبة ومستولدي الفتن: قائد الجيش لم يقل إنه يريد قتل النازحين المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية”.

وأضاف: “نحن كنا موجودين في الاجتماع وسمعنا جيدا مداخلته، قائد الجيش حذر من الخطر الوجودي على لبنان بفعل تسلل الإرهابيين ومخططات الشر التي ترمي إلى تثبيت النازحين، وكنا قد سبقناه وقلنا هذا الأمر بحرفيته”.

وتابع: “كل شخص أو جهة إعلامية يبث هذه الأخبار الملفقة يقتضي ملاحقته وسيلاحق وسوف تنزل به أشد العقوبات بجملة جرائم منها توهين الجيش والمساس بصورته وهيبته”.

وختم المرتضى: “الجيش خط أحمر، وسيظل “داعس على راس مشغلكم الإسرائيلي”.

الى السفلة العملاء المأجورين مروّجي الدعاية الكاذبة ومستولدي الفتن: قائد الجيش لم يقل انه يريد قتل النازحين المتسللين عبر الحدود بصورة غير شرعية. نحن كنا موجودين في الاجتماع وسمعنا جيّداً مداخلته…..قائد الجيش حذّر من الخطر الوجودي على لبنان بفعل تسلل الإرهابيين ومخطّطات الشرّ… pic.twitter.com/kfkbu0VYhf — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) September 12, 2023