الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
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إلى متى سيستمرّ المنخفض الجوي؟

منذ 53 دقيقة
الطقس

الطقس

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لا زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان بطقس غير مستقر ويستمر لغاية يوم غد يرافقه استقرار بدرجات الحرارة، امطار رعدية متفرقة وثلوج على الجبال العالية (٢٢٠٠متر ~٢٤٠٠متر) ويعود الطقس للاستقرار تدريجياً مع ارتفاع الحرارة مجدداً.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٦ و ١٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٥ درجة.
– الجو : غائم وممطر احيانا تشتد الامطار في بعض المناطق مع برق ورعد نهاراً.
– الرياح : جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٨٠ و ٩٥ ٪؜.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa.
– الرؤية جيدة تسوء محلياً.
– البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبيلن:

الخميس: طقس غير مستقر مع احتمال تساقط امطار رعدية متفرقة خاصة جبلا، والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ٩ و ١٥ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

الجمعة: طقس متقلب غائم جزئيا مع احتمال خفيف لتساقط امطار انما محلية خاصة جبلا، والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلا، ٦ و ١٧ بقاعاً، وبين ١٠ و ١٦ درجة على ال ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

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