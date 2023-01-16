الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
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إلى متى سيستمر المنخفض الجوي؟

منذ 25 دقيقة
الطقس

الطقس

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ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء اليوم يتخلله امطار متقطعة ومحلية مع استقرار الحرارة وتساقط ثلوج على ١٦٠٠متر .

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١١ و ١٧ درحة، بقاعا بين ١ و١١، وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٤ و ١٠.
– الجو: غائم اجمالا ويتشكل الضباب لمع احتمال امطار متقطعة ومتفرقة وثلوج خفيفة على ١٦٠٠متر.
– الرياح: جنوبية نهارا معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س.
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪.
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa.
– الرؤية متوسطة تسوء جبلاً بسبب الضباب.
– البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: متقلب غائم اجمالاً واحتمال رذاذ او مطر محلي محلي والحرارة وتتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلا وبين ٢ و١١ بقاعاً وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الاربعاء: مستقر غائم جزئياً والحرارة وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلا وبين ٢ و١٢ بقاعاً وبين ٦ و١٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

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