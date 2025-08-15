الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
إلياس اسطفان: السلاح لم يعد مقاومة بل أداة احتلال داخلي

منذ 48 دقيقة
النائب الياس اسطفان

كتب النائب الياس اسطفان عبر صفحته على “أكس”: “كلام نعيم قاسم اليوم يفضح حقيقة مشروع حزب الله: دولة تابعة، قرار مخطوف، وشعب رهينة سلاح غير شرعي. من يزعم أن بقاء لبنان مرهون بسلاحه إنما يهدد الكيان ويتنكّر للدستور ولحق اللبنانيين بدولة حرة سيدة. هذا السلاح لم يعد مقاومة بل أداة احتلال داخلي، ومصيره أن يُسلَّم للدولة أو أن يسقط تحت إرادة شعب يرفض العيش في ظل دويلة الميليشيا”.

