إلياس اسطفان: لا إعمار من دون دولة واحدة وسلاح واحد!

في موقف حازم يعكس تمسكه بمنطق الدولة والمؤسسات، كتب النائب إلياس اسطفان على منصة “إكس” أن “إعادة إعمار لبنان لا تُبنى على الفوضى، ولا تُستعاد الثقة ما دام القرار موزعًا بين دولةٍ تحاول ودويلةٍ تُعطّل”.

وأكد اسطفان أن المدخل الحقيقي لإعادة بناء لبنان يبدأ من توحيد القرار الوطني تحت سلطة الدولة وحدها، معتبرًا أن منطق الدولة يعني “سيادة واحدة، وسلاحًا واحدًا، ومؤسساتٍ تحتكر القوة والقرار”.

وأضاف أن المجتمع الدولي لن يغامر بالاستثمار في بلدٍ يتنازعه منطقان متناقضان، مشددًا على أن الدعم الخارجي سيأتي فقط حين تُصبح الدولة هي صاحبة القرار الوحيد، وتستعيد هيبتها ودورها.

وختم قائلاً: “من هنا يبدأ الإعمار، ومن هنا تُبنى الجمهورية”.

موقف اسطفان يعيد فتح النقاش حول مفهوم الدولة والسيادة في لبنان، في وقتٍ تتكاثر فيه المبادرات الدولية والعربية لبحث سبل دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا بعد سنوات من الانهيار.