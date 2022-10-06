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إلياس بوصعب: اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل بلغ نقطة حاسمة

منذ 6 دقائق
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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قال نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب اليوم (الخميس 6-10-2022) إن لبنان على اتصال بمسؤول أمريكي يتوسط في اتفاق للحدود البحرية مع إسرائيل لحل القضايا المتبقية مع وصول المفاوضات إلى نقطة “حاسمة”.

وقلل بو صعب من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأن مسؤولين إسرائيليين رفضوا تعديلات على الاتفاق اقترحها لبنان، قائلا إنه لن يرد إلا على التصريحات الرسمية.

وقال لرويترز إن الاتفاق “أبرم بنسبة 90 في المئة لكن العشرة في المائة المتبقية هي الحاسمة”.

في سياق متصل، رفضت إسرائيل، الخميس، التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، مما يلقى بظلال من الشك على سنوات من الجهود الدبلوماسية لتمكين البلدين من استخراج الغاز في منطقة متنازع عليها في البحر المتوسط أو حولها.

وقال مصدر حكومي إسرائيلي معلنا قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، رفض طلبات المراجعة، إن أي مفاوضات أخرى ستتوقف إذا هدد حزب الله اللبنانية المدعوم من إيران منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش.

    المصدر :
  • رويترز

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