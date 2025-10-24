إلياس حنكش: بري يتخطّى أي ممارسة دستورية من حيثُ مركزه كرئيس للمجلس

اعتبر النائب الياس حنكش أنّ “الحكومة أمام استحقاق أساسي لإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب”، مشيرًا في حديث عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24 الى أنّ “اليوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري القيام بواجباته، ووضع هذا المشروع القانون على جدول الأعمال، وعرضُه على التصويت”، مؤكدًا أنّ “المجموعة الكبيرة من النواب ستصوّت مع هذا المشروع، واليوم الرئيس بري يتخطّى أي ممارسة دستورية وقانونية ووطنية من حيثُ مركزه كرئيس لمجلس نواب”.

وقال: “الأسباب التي دفعتنا إلى الانسحاب من أول الجلسة، منها عدم إدراج القانون على جدول الأعمال، ورفض لأيّ نقاش حوله لا زالت قائمة، لذلك اليوم السيناريو سيكون نفسَه في الجلسة التشريعية في حال تكرار ما حصل في الجلسة السابقة.”