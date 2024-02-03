إليكم آخر التطورات جنوباً

السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
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منذ 5 دقائق
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية

قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ العدو الإسرائيلي أطلق قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي حامول بالقطاع الغربي وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

كما دوّى صوت انفجار صاروخ اعتراضي فوق منطقة صور والساحل البحري.

وفجر اليوم، أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بإتجاه جبل اللبونة اطراف بلدة الناقورة.

كما أطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

ويعمد العدو الإسرائيلي الى شل حركة الحياة اليومية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق حيث يستهدف الورش الزراعية والسيارات المدنية والأجسام الالية والبشرية المتحركة وخصوصاً ليلاً إضافة الى استهدافه سيارات الإسعاف ورجال الاعلام والصحافة.

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