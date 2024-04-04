الخميس 25 رمضان 1445 ﻫ - 4 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر التطورات جنوباً

منذ 53 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

حلّق الطيران الحربي المُعادي على علو منخفض بعد منتصف الليل، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف صور.

كما أطلق القنابل المُضيئة ليلاً وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

فيما صرح الناطق الرسمي باسم قوات “اليونيفيل” في لبنان أندريا تينينتي “الوضع في جنوب لبنان بات مقلقاً وخطيراً للغاية”، هكذا وصف تينينتي تطور الأمور الميدانية، ويضيف أن تبادل إطلاق النار الذي بدأ قبل أشهر كان ضمن حدود خمسة إلى ستة كيلومترات قرب الخط الأزرق، لكنه توسع إلى مناطق في العمق اللبناني ووصل بعض الاستهدافات إلى بعلبك والهرمل شمال شرقي البلاد بمسافة تبعد 130 كيلومتراً من الخط الأزرق.

وعن تطور الأمور واحتمال ذهابها إلى ما هو أخطر، يشدد تينينتي في حديث لـ “اندبندنت عربية”، على أن لا أحد يستطيع التنبؤ بأخطار تلك الاستهدافات ومستقبل تلك الجبهة، إذ إن أي خطأ في الحساب يمكن أن يشعل نزاعاً أوسع، وقال “نعمل مع الأطراف لمحاولة تهدئة الوضع منذ عدة أشهر والأهم منع انزلاق الجبهة نحو حرب خطيرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    طقس غائم يسيطر على الأجواء.. وانخفاض بدرجات الحرارة
    الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل اندريا تننتي
    تينينتي: الوضع في جنوب لبنان بات مقلقاً وخطيراً للغاية
    وزارة المالية
    بيان للمالية عن بيع قسائم لقاء جوائز

    الأكثر قراءة

    عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
    الهولندي "فرانك هوغربيتس": حذّرتكم مما حدث في تايوان!
    مبنى يهتز بسبب زلزال قوته 7.5 درجة ضرب اليابان
    فيديو يحبس الأنفاس.. زلزال قوته 7.5 درجة يهز أوكيناوا جنوب اليابان
    غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
    طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!