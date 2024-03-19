الثلاثاء 9 رمضان 1445 ﻫ - 19 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر التطورات على الساحة الجنوبية

منذ 23 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

A A A
طباعة المقال

أطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة فجرا، باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط من مواقعه المتاخمة للخط الأزرق.

وكان أطلق مساء أمس، عددا من القذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين.

وتعرضت بلدة حانين في القطاع الشرقي لقصف مدفعي ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات وشبكة الكهرباء.

ويعمد الجيش الاسرائيلي منذ أقل من اسبوع، الى تدمير كلي لعدد من البلدات الجنوبية وتهجير سكانها وانعدام سبل العيش فيها، خصوصا القرى المتاخمة للخط الازرق والحدود مع فلسطين المحتلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    بكركي
    بكركي والقوات: لا تجاوب مع دعوة "التيار"
    القصر الجمهوري في بعبدا
    لا سحر للرئاسة... وحراك "الخماسية" تمهيد للخيار الجديد
    توضيح من الأمن العام حول ما يتداول عن ملف التحقيق مع مكرم رباح

    الأكثر قراءة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
    عناصر من قوى الأمن
    مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
    الشرطة الأمريكية
    لبناني معتقل في أمريكا يعترف بانتمائه لحزب الله.. هذا ما كنت سأفعله في نيويورك!