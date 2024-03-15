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إليكم آخر التطورات على الساحة الجنوبية

منذ ساعتين
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قرابة العاشرة من ليل أمس على جبل اللبونة، أطراف بلدة الناقورة حيث تردد صدى انفجار الغارة الى مدينة صور، وتسبّب باشتعال النار في الجبل، وتزامن ذلك مع إطلاق صفارات الإنذار من المقر المركزي لقوات “اليونيفيل” في الناقورة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية قرى الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة واللبونة.

وأطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.

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