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إليكم آخر التطوّرات جنوباً

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي استهدف صباحًا من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة بنيران رشاشاته الثقيلة جبلي اللبونة والعلام.

وكان قد أطلق مساء أمس عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش ما ادى الى اضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والصنوبر وتضرر شبكة المياه. وأطلق القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.

وأدت غارة مساء على بلدة بيت ليف إلى تدمير منزل وسقوط شهيد نَعَاه لاحقاً “حزب الله” وهو محمد نايف حمود في العقد الثالث من العمر.

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