الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر التطوّرات على الجبهة الجنوبية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 8:39 صباحًا
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

A A A
طباعة المقال

أغار الطيران الحربي المُعادي ليلاً على منزل في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ”جمعية كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية الاسلامية” المكان، وعملت على رفع الانقاض التي أقفلت الطريق المؤدية الى بلدة شيحين.

كما أغار الطيران الحربي المعادي ليلاً على بلدة الجبين، ما أدى إلى الحاق الأضرار بالمنازل والسيارات والممتلكات.
وبعد منتصف الليل، قصف العدو بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بالاضافة إلى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط والقرى المتاخمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس
    الجمهورية: لبنان يأمل في زيارة الرئيس القبرصي لبيروت لتغيير موقف المجتمع الدولي
    علم لبنان
    لبنان يستلم الورقة الفرنسية المعدّلة ويبدأ في اجتماعات مكثفة للرد عليها
    "اليازا": ضحية جديدة لإنعدام الأمان على طرقات لبنان

    الأكثر قراءة

    المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
    غزة تحت النار
    اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
    هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
    غزة تحت النار
    نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين
    شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
    في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!