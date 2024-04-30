إليكم آخر التطوّرات على الجبهة الجنوبية

أغار الطيران الحربي المُعادي ليلاً على منزل في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وتفقّدت فرق الدفاع المدني التابعة لـ”جمعية كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية الاسلامية” المكان، وعملت على رفع الانقاض التي أقفلت الطريق المؤدية الى بلدة شيحين.

كما أغار الطيران الحربي المعادي ليلاً على بلدة الجبين، ما أدى إلى الحاق الأضرار بالمنازل والسيارات والممتلكات.

وبعد منتصف الليل، قصف العدو بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بالاضافة إلى اطلاق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط والقرى المتاخمة.