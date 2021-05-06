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إليكم آخر توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

6 - مايو - 2021
آخر تحديث: 6 - مايو - 2021 7:20 مساءً
إجراءت جديدة لمواجهة كورونا في لبنان

إجراءت جديدة لمواجهة كورونا في لبنان

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عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعاً، حيث جرى تقييم الواقع الوبائي للحدّ من انتشار الفيروس.

وصدر عن اللجنة التوصيات التالية:

1- تقييم واقع تلقي اللقاح في جمهورية الكوت ديفوار تمهيدا لإضافتها إلى لائحة البلدان التي على الوافدين منها بعد 15 يوم من تلقي الجرعة الثانية اللقاح من إجراء فحص الى PCR في تلك البلدان وإيداع المديرية العامة للطيران المدني نتيجة هذا التقييم لإجراء اللازم من قبلها.

2- برنامج الترصد الوبائي في الوزارة وضع خطة لآلية إجراء الفحوصات المستقبلية الخاصة بكورونا – TESTING STRATEGY بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمستشفيات الجامعية.

3- تكليف المستشفيات الحكومية والخاصة تزويد الوزارة بعدد فحوصات ال PCR اليومية المجراة من قبلها ونسبة تلك الإيجابية منها وإيداعها اللجنة بواسطة الوزارة بهدف التقييم المستمر للواقع الوبائي.

 

 

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