إليكم آخر المستجدات جنوباً

يستمر التصعيد في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل منزلاً ومحلاً في “ساحة النبية” في سوق بنت جبيل التجاري ولم يفد عن وقوع إصابات.

وكان قد أغار الجيش الإسرائيلي مساء أمس بصاروخين على قرى بيت مشيك قضاء بعلبك مستهدفاً مراكز لـ”حزب الله”في جرود السلسلة الغربية.

وقالت “إذاعة الجيش الإسرائيلي” إنَّ سلاح الجو قصف هدفاً في بعلبك على بعد 80 كيلومتراً من الحدود رداً على إسقاط المسيَّرة.

كما أغار مستهدفاً بلدة حناوية- محيط الملعب والمدرسة الرسمية- في جنوب لبنان، وعلى منزل في بلدة برعشيت.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيليّة سيّارة في بلدة حاروف، إلا أنّ ركابها تمكّنوا من النجاة.

وفي غضون ذلك، أعلن “حزب الله” أنه شنّ “هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح”.