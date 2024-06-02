الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 3 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

يستمر التصعيد في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليل منزلاً ومحلاً في “ساحة النبية” في سوق بنت جبيل التجاري ولم يفد عن وقوع إصابات.

وكان قد أغار الجيش الإسرائيلي مساء أمس بصاروخين على قرى بيت مشيك قضاء بعلبك مستهدفاً مراكز لـ”حزب الله”في جرود السلسلة الغربية.

وقالت “إذاعة الجيش الإسرائيلي” إنَّ سلاح الجو قصف هدفاً في بعلبك على بعد 80 كيلومتراً من الحدود رداً على إسقاط المسيَّرة.
كما أغار مستهدفاً بلدة حناوية- محيط الملعب والمدرسة الرسمية- في جنوب لبنان، وعلى منزل في بلدة برعشيت.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيليّة سيّارة في بلدة حاروف، إلا أنّ ركابها تمكّنوا من النجاة.

وفي غضون ذلك، أعلن “حزب الله” أنه شنّ “هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن ‏استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله ‏وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي
    الشامي: لم يتم البحث بشكل جدي بملف النزوح
    الصراع بين حزب الله وإسرائيل - تعبيرية
    ما هي السيناريوهات المتوقعة لتطور الصراع بين حزب الله وإسرائيل بعد 8 أشهر؟
    تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
    آخر مستجدات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
    بشار الأسد بجانب رئيس النظام السابق حافظ الاسد
    ماهر الأسد غاضب.. إيران انتزعت هيبتنا
    وزير الإتصالات جوني القرم
    وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"