إليكم آخر المستجدات جنوباً

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت الحي الشرقي بين العديسة و كفركلا. ونفذ ايضا غارة مستهدفا بلدة الخيام.

واطلق الجيش الاسرائيلي بعد الظهر النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه بيك اب في منطقة الوزاني ، وقد نجا السائق وهو من التابعية السورية.

ايضا، انفجر درون مفخخة في ساحة بلدة الطيبة من دون تسجيل إصابات.

والقت درون اسرائيلية ثانية قنبلة قرب سنترال اوجيرو في الطيبة، من دون تسجيل اصابات في وقت استهدف القصف المدفعي اطراف بلدتي الخيام، وبليدا.

واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

وفي المواقف الاسرائيلية، أجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار تقييما للوضع مع قائد القيادة الشمالية أوري غوردين، مؤكدا زيادة الاستعداد لأي هجوم على لبنان، بحسب “روسيا اليوم”.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي:”إن بار وقادة كبار في سلاح الجو أجروا نقاشا مشتركا مع قادة الألوية الإقليمية في القيادة الشمالية العسكرية”.

أضاف: “كما عقد القادة جلسة لتقييم الوضع مع قائد القيادة الشمالية حيث تابع القادة مواصلة حماية البلدات الشمالية إلى جانب عملية رفع الجاهزية لهجوم في لبنان والتعاون بين القيادة الشمالية وسلاح الجو”.