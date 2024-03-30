إليكم آخر المستجدات جنوباً

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي أطلق مساء أمس عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش في القطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي الذي استمر بالتحليق ليلاً حتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة. وترافق ذلك مع إطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

واللافت تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولاً حتى مخيم الرشيدية.