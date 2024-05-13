إليكم آخر المستجدات في المنطقة الجنوبية

تشهد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حالة من الهدوء المتوتر، حيث تستمر التوترات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً من سهل المجيدية الغجر خارج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى منطقة العرقوب في حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة.

كما شهد هذا الصباح هدوءًا نسبيًا بعد تراجع حدة الاشتباكات ليلاً، لكن الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال مستمرة، حيث تشمل قصفًا بالمدفعية الثقيلة وغارات جوية وتحليقات للطائرات التجسسية الإسرائيلي، استهدفت مناطق متفرقة في حاصبيا وشبعا، بما في ذلك أطراف بلدة شبعا.

وهذه الاعتداءات ردت عليها المقاومة بقصف صاروخي ومدفعي مركزين وإلتصدي للقبة الحديدية التي كانت تطلقها الطائرات للحربية الاسرائيلية، وسقوط بعضها في خراج بلدة المجيدية والماري كما تم استهداف مواقع الاحتلال في رويسات العلم والسماقة وتلة الرادار خراج بلدة كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة واصابتها إصابات مباشرة طاولت أيضا ثكنة زبدين.

وأمام هذا الوضع المتردي ظل الطيران التجسسي نوع ام كا يحلق وبشكل متقطع طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي في منطقة راشيا الوادي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال العيشية وعرمتى ومزرعه برغز ومجرى الليطاني .