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إليكم آخر مستجدات الإصابات بكورونا في السجون

12 - مايو - 2021
سجن رومية

سجن رومية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” لغاية تاريخه، في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 1074 حالة من أصل العدد الإجمالي 1082 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء 4262 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.

وأشارت المديرية العامة الى انه بعد إجراء عدد من فحوص الـPCR تمّ تشخيص:

– 32 حالة إيجابية في سجن جب جنين.
– 26 حالة إيجابية في سجن بعلبك.
– حالتين إيجابيتين في سجن زحلة.
– حالة إيجابية واحدة في سجن تبنين.

وفي نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص 4 حالات إيجابيّة، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.

أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، فلا يوجد أي حالة إيجابية.

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