إليكم آخر مستجدات كورونا بالأسبوعين الماضيين في مستشفى نبيه بري الحكومي

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي – النبطية، تقريره عن الاسبوعين الماضيين، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 399 حالة، بينهم 37 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:20 .

– 15 حالة وفاة.

– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى:46 حالة.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين : 1702 وفحصان، بينها 575 حالة إيجابية” و 1127 حالة سلبية.