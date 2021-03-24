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إليكم آخر مستجدات كورونا بالأسبوعين الماضيين في مستشفى نبيه بري الحكومي

منذ 15 دقيقة
مستشفى نبيه بري الحكومي

مستشفى نبيه بري الحكومي

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وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي – النبطية، تقريره عن الاسبوعين الماضيين، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:
– عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 399 حالة، بينهم 37 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.
– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:20 .
– 15 حالة وفاة.
– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى:46 حالة.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين : 1702 وفحصان، بينها 575 حالة إيجابية” و 1127 حالة سلبية.

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