الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

27 - أبريل - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 228
AstraZeneca: 57

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 454 فحصًا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 104

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 19

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1121 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48

– حالات وفاة: 2”.

وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير البيئة ناصر ياسين
    وزير البيئة: لإنزال أشدّ العقوبات بحق من يثبت تورطه في افتعال الحرائق
    لبنان يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    انخفاض لافت بإصابات كورونا في لبنان.. إليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: المطلوب حالياً هو إعطاء الأمل لمن بقيَ في لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    إصابات كورونا حول العالم تبدأ بالانخفاض بعد أكثر من عامين على بدء الجائحة
    وأخيراً.. منظمة الصحة العالمية تزفّ أنباء سارة عن "كورونا"