الأثنين 21 رمضان 1442 ﻫ - 3 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

منذ 5 ساعات
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

‘لن مستشفى رفيق الحريري الجامعي فيتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 220 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 14

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1129 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 43

– حالات وفاة: 0.

وأشار التقرير الى أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف: 01832070

رقم الواتساب: 70056182.

    المزيد من أخبار لبنان

    إضراب
    متعاقدو اللبنانية: نرفض أي صيغة تنسف مشروع التفرغ
    الجامعة اللبنانية
    في لبنان.. شهادات الطلاب قد لا تُطبع بسبب شحّ القرطاسية!
    النائب هادي ابو الحسن
    أبو الحسن: ما سمعناه من رئيس الحكومة بالأمس حول الدعم كان صادماً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    خريطة توزيع معامل الكبتاغون بين لبنان وسوريا… “الموت” ينتشر على مساحات واسعة
    شركة سامسونغ
    سامسونغ تكشف عن أقوى حاسوب للألعاب في العالم
    حريق
    “الفتاة الكارثة” تبيع صورتها الشهيرة بنصف مليون دولار!