السبت 26 رمضان 1442 ﻫ - 8 مايو 2021 |
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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

منذ 8 ساعات
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر مستجدات فيروس كورونا بأن عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 168
AstraZeneca: 397

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 430 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 13

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1134 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39

– حالات وفاة: 2″.

كما أفاد البيان بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالخدمة من الاثنين إلى الجمعة.

– رقم الهاتف 01832070
– رقم الواتساب 70056182″

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