إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر مستجدات فيروس كورونا بأن عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 168
AstraZeneca: 397
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 430 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 13
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1134 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 39
– حالات وفاة: 2″.
كما أفاد البيان بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالخدمة من الاثنين إلى الجمعة.
– رقم الهاتف 01832070
– رقم الواتساب 70056182″