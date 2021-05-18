السبت 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

18 - مايو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

“عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:
Pfizer: 342
AstraZeneca: 375

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 615 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 5
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 6
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1166 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20
– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟
    نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار
    نقيب المحامين في بيروت: هل يعقل أن مواطنا في العالم ليس معه جواز سفر؟!
    شوقي الدكاش: نفضّل ان تكون الحكومة “أكثرية”.. وحلفاء القوات هم كل السياديين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون ونبيه بري
    صيغة رئاسية تعمل عليها عواصم القرار.. وداعاً لتجربة العهد الفاشلة
    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!