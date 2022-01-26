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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 1044

* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 423 فحصا

* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45

* عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 12

* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 1

* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1537 حالة شفاء

* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22

* حالات وفاة: 0″.

وذكّر البيان: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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