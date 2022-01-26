إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

اعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:
* عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 1044
* عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 423 فحصا
* عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45
* عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 12
* عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 المنصرمة: 1
* مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1537 حالة شفاء
* عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
* عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 22
* حالات وفاة: 0″.
وذكّر البيان: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.