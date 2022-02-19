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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري اليوم

منذ 12 ساعة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 20 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 190
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 42
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1607
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 20
– حالات وفاة: 2

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

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