السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

20 - مارس - 2022
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 6 حالات حرجة لديه.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 86
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1665
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 6
– حالات وفاة: 0

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نقابة المحامين في طرابلس
    نقابة المحامين في طرابلس تستنكر التطاول على مفتي الجمهورية
    عملية جراحية - أرشيفية
    استئصال كتلة ضخمة بعملية غريبة من نوعها في لبنان.. صورة
    الاسمر
    الاسمر يستنكر عملية الاعتداء في العاقورة: العمالة ضحية لبطش بعض أصحاب العمل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطالبة الأردنية المقتولة.. الوالد يكشف تفاصيل آخر مكالمة هاتفية معها
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟
    تشييع الأردنية إيمان إرشيد ووالدتها تروي كيف تلقت خبر مقتل ابنتها (فيديو)