الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

24 - مارس - 2022
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا //Covid-19 بأن:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-١٩:
Pfizer: 18
Moderna: 63
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 61 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى للمتابعة: 7
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1671 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 5
– حالات وفاة: 1″.
وختم التقرير: “إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
    محفوض: لتنفيذ طرح الراعي واجراء الانتخابات قبل شهر أو شهرين من انتهاء ولاية الرئيس
    توقعات الطقس
    لا موجات حر هذا الأسبوع... إليكم تفاصيل أحوال الطقس
    البترون
    انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا