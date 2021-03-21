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إليكم آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري الجامعي

21 - مارس - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد لديه، وهذا ما جاء فيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 402.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 113.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1038.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 2.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53.
– حالات وفاة: 2.

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