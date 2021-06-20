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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

20 - يونيو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 185 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 2

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 0

وذكّر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.

– رقم الهاتف 01832070

– رقم الواتساب 70056182.

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