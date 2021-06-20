إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 185 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 2
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1197 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4
– حالات وفاة: 0
وذكّر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الجمعة.
– رقم الهاتف 01832070
– رقم الواتساب 70056182.