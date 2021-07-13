السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

13 - يوليو - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

A A A
طباعة المقال

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 708 وAstraZeneca: 533.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 563 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3.

– حالات وفاة: 0″.

وأشار إلى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتسآب 70056182”.​

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب رامي فنج
    رامي فنج: "السيادية والسلاح" من ثوابتنا الاساسية.. وليس لدينا حتى اليوم اسم لرئاسة الجمهورية
    الجيش اللبناني
    دورية للجيش اللبناني تتعرض لإطلاق نار من الجانب السوري
    نعمة أفرام
    نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!
    عملية جراحية - تعبيرية
    وفاة زوجة فنان بخطأ طبي خلال عملية تجميلية