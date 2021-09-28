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إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

28 - سبتمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح “كورونا”:

Pfizer: 600

AstraZeneca: 388

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 560 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1355 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13

– حالات وفاة: 0″.

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