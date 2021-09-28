إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا:
“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح “كورونا”:
Pfizer: 600
AstraZeneca: 388
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 560 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 30
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1355 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13
– حالات وفاة: 0″.